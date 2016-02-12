Incidente Stradale a Fermignano: Morti 2 Fratellini
di Redazione
12/02/2016
Un altro grave incidente stradale sulle strade italiane. Due fratellini, di 6 e 13 anni, hanno perso la vita sulla strada provinciale 4, a Fermignano (Pesaro-Urbino)Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dello schianto fatale che ha interessato 3 auto. Le piccole vittime erano insieme al fratello e alla madre. Quest'ultima è in gravi condizioni. Su una seconda vettura viaggiavano 3 persone, tra cui un disabile, che sono rimaste lievemente ferite; nella terza, invece, c'era una giovane rimasta illesa. Le vittime dell'incidente erano straniere, così come la madre, che lotta tra la vita e la morte su un letto d'ospedale. Sul luogo dell'incidente sono arrivati subito gli operatori del 118, i vigili del fuoco e la Polizia stradale. Si dovrà chiarire la dinamica dell'episodio. Fatto sta che la strada ha fatto ancora vittime. Due bimbi sono stati strappati a questa vita improvvisamente. Nonostante nel 2015 siano stati registrati meno incidenti stradali, le vittime sono state di più rispetto agli anni passati. Non si conosce attualmente la causa dello schianto avvenuto nelle ultime ore a Fermignano. Secondo una recente indagine, gli incidenti per cause di forza maggiore (attraversamento della strada da parte di animali, guasti tecnici etc.) rappresentano una piccola parte. Ogni giorno, in Italia, avvengono oltre 500 incidenti stradali in cui perdono la vita mediamente una decina di persone. Preoccupano veramente questi dati. Quali sono le maggiori cause di incidenti stradali? Eccole:
- Eccesso di velocità
- Mancato rispetto della distanza di sicurezza
- Guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti
- Usare lo smartphone od altri device mobile alla guida
- Pneumatici logori
