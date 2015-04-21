Home Attualità Il marito ha l’amante, la moglie lo scopre con un video su Facebook

di Redazione 21/04/2015

Clamorosa bugia e pagata cara, quella raccontata da Andrew O'Clee, un 36 enne inglese nato a Chiddingfold, alla moglie 39enne, Michelle, con la quale stava provando a concepire un bambino, quando conobbe Philippa Cambell, 30 anni, con la quale nacque una relazione clandestina! Ma O'Clee non aveva intenzione di divorziare, così si è inventato una bugia assurda, quella di essere stato vittima di un reato grave che lo aveva costringeva in un programma di protezione testimoni, per il quale doveva sparire per lunghi periodi! Una situazione che aveva peraltro messo in una situazione difficile la moglie, che racconta: “Questa situazione mi ha fatto diventare paranoica, avevo costantemente paura per la mia e per la sua sicurezza”. Bugie che sono però venute a galla nel 2014, quando Michelle aveva visto che il marito era stato taggato in un video su Facebook dal titolo “Zio Andrew e zia Philippa”, ove lo si vedeva fare l'Ice Bucket Challenge con l’amante; Michelle ha cominciato infatti ad indagare e ha capito la verità! Ha immediatamente denunciato il marito, che è stato così condannato a 8 mesi di carcere per truffa! Michela Galli

