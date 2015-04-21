Fiorello spara a zero contro Sgarbi e Costanzo: post su Twitter
di Redazione
21/04/2015
Non è piaciuto a Fiorello il trattamento ricevuto nel corso del Maurizio Costanzo Show. Lo showman non è riuscito a dire quasi nulla durante un collegamento audio perché Sgarbi urlava al figlio, e per l'incapacità di Costanzo di gestire i problemi audio. Alla fine, il conduttore romano ha congedato lo showman e quest'ultimo, ironizzando, ha iniziato a cantare "Se telefonando".
Fiorello, stizzito, ha pubblicato un post al vetriolo su Twitter, definendo "maleducato" Sgarbi e "non gentile" Costanzo. Ecco il testo del post pubblicato sul social da Fiorello: "Costanzo Show! Adesso ho scoperto cosa dicevano in studio (non ero collegato in audio). Sgarbi come sempre brilla in eleganza ed educazione. Se uno sta al telefono mentre l’ultimo dei pirla si esibisce è solo un gran Maleducato! (Sgarbi)".
Redazione