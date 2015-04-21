Rodi, barcone urta contro scoglio e naufraga: migranti in mare

Una tragedia dopo l'altra. In Italia non si fa altro che parlare del naufragio di un barcone carico di migranti, nel Canale di Sicilia, che ha provocato tante vittime. Ora un altro dramma. Un natante con 200 migranti a bordo è affondato dinanzi alla costa di Rodi, in Grecia. I soccorsi hanno recuperato 3 corpi, tra cui quello di un bimbo ma probabilmente la sciagura avrà causato altre vittime.

Pare che il barcone sia naufragato dopo aver urtato contro uno scoglio, dinanzi a . Le persone a bordo, circa 200, si sono subito tuffate in mare, cercando di raggiungere a nuoto la spiaggia. I trafficanti si sono dati subito alla fuga. Il barcone proveniva dalla Turchia.