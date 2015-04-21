Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Rodi, barcone urta contro scoglio e naufraga: migranti in mare

Redazione Avatar

di Redazione

21/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Una tragedia dopo l'altra. In Italia non si fa altro che parlare del naufragio di un barcone carico di migranti, nel Canale di Sicilia, che ha provocato tante vittime. Ora un altro dramma. Un natante con 200 migranti a bordo è affondato dinanzi alla costa di Rodi, in Grecia. I soccorsi hanno recuperato 3 corpi, tra cui quello di un bimbo ma probabilmente la sciagura avrà causato altre vittime.

Pare che il barcone sia naufragato dopo aver urtato contro uno scoglio, dinanzi a . Le persone a bordo, circa 200, si sono subito tuffate in mare, cercando di raggiungere a nuoto la spiaggia. I trafficanti si sono dati subito alla fuga. Il barcone proveniva dalla Turchia.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Il marito ha l’amante, la moglie lo scopre con un video su Facebook

Articolo Successivo

U &amp; D: Vincenzo Lucignano fidanzato di Rosa, con polemiche

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016