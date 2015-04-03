Loading...

Robin Williams: eredi sconcertati dopo apertura testamento!

03/04/2015

Sconcerto dopo l'apertura dell'attore e regista Robin Williams. La sua immagine non potrà essere usata in film, pubblicità ed altro fino al 2039. Bella batosta per gli eredi del grande Robin, morto suicida l'anno scorso a Tiburon, in California.

Moglie e figli di Williams sono rimasti sbigottiti quando hanno appreso che i diritti d'immagine del compianto artista verranno gestiti dalla Windfall Foundation, fondazione creata dagli avvocati di Robin, fino al 2039. La filantropia dell'attore, quindi, fa sentire il suo peso ancora.

Rossano Bartoli, portavoce del Comitato Testamento Solidale, ha così commentato la scelta di Robin Williams: "Ci sembra davvero una bella notizia questa che arriva dagli Stati Uniti. Un attore amatissimo come Robin Williams ha deciso di mettere a disposizione di chi ha più bisogno la propria notorietà".

