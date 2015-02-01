Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ilva, autotrasportatori protestano: solidarietà mons. Filippo Santoro

Redazione Avatar

di Redazione

01/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, si è presentato ieri mattina all'Ilva di Taranto per parlare un po' con gli autotrasportatori che stanno protestando dinanzi allo stabilimento, in quanto non hanno ricevuto alcuni pagamenti dall'Ilva.

"A Roma chiedo con forza, ancora una volta, di fare tutto il possibile perché la situazione venga risolta in tempi celeri, garantendo gli stipendi pregressi e certezze per il futuro. Non c'è dubbio che la nostra sia una comunità ferita, oltraggiata, e che tante prove abbia già dovuto affrontare. Io, fratelli, oggi più che mai, mi sento di dirvi che non è più il tempo di piangere. Sono qui per portare solidarietà a chi chiede pane ed un futuro dignitoso per la propria famiglia", ha asserito il religioso.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ipertensione, graffetta può contrastarla: opzione alle cure farmacologiche

Articolo Successivo

Val Kilmer: sangue dalla bocca, ha cancro alla gola. Ricoverato d'urgenza

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025