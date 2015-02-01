Ipertensione, graffetta può contrastarla: opzione alle cure farmacologiche

Come sconfiggere l'ipertensione? Con una graffetta! La scoperta è molto importante, visto che nel mondo tantissime persone riscontrano valori elevati della pressione sanguigna. L'ipertensione, lo ricordiamo, può causare patologie tremende.

Un gruppo di ricercatori della ROX Medical, insieme a quelli della Queen Mary University di Londra, ha creato una graffetta che, una volta inserite nell'inguine dell'iperteso, divide arteria e vena. Il metodo si è rivelato efficace per far calare la pressione sanguigna.

La sperimentazione è stata condotta su 84 persone affette da ipertensione arteriosa. I risultati si sono rivelati confortanti. Il metodo della graffetta, dunque, si pone come valida alternativa alla terapia farmacologica.