Ipertensione, graffetta può contrastarla: opzione alle cure farmacologiche
di Redazione
01/02/2015
Come sconfiggere l'ipertensione? Con una graffetta! La scoperta è molto importante, visto che nel mondo tantissime persone riscontrano valori elevati della pressione sanguigna. L'ipertensione, lo ricordiamo, può causare patologie tremende.
Un gruppo di ricercatori della ROX Medical, insieme a quelli della Queen Mary University di Londra, ha creato una graffetta che, una volta inserite nell'inguine dell'iperteso, divide arteria e vena. Il metodo si è rivelato efficace per far calare la pressione sanguigna.
La sperimentazione è stata condotta su 84 persone affette da ipertensione arteriosa. I risultati si sono rivelati confortanti. Il metodo della graffetta, dunque, si pone come valida alternativa alla terapia farmacologica.
