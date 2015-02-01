Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ipertensione, graffetta può contrastarla: opzione alle cure farmacologiche

Redazione Avatar

di Redazione

01/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Come sconfiggere l'ipertensione? Con una graffetta! La scoperta è molto importante, visto che nel mondo tantissime persone riscontrano valori elevati della pressione sanguigna. L'ipertensione, lo ricordiamo, può causare patologie tremende.

Un gruppo di ricercatori della ROX Medical, insieme a quelli della Queen Mary University di Londra, ha creato una graffetta che, una volta inserite nell'inguine dell'iperteso, divide arteria e vena. Il metodo si è rivelato efficace per far calare la pressione sanguigna.

La sperimentazione è stata condotta su 84 persone affette da ipertensione arteriosa. I risultati si sono rivelati confortanti. Il metodo della graffetta, dunque, si pone come valida alternativa alla terapia farmacologica.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sanremo, Lorenzo Fragola trionfatore per i bookmakers, poche speranze per Irene Grandi e Marco Masini

Articolo Successivo

Ilva, autotrasportatori protestano: solidarietà mons. Filippo Santoro

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022