Val Kilmer: sangue dalla bocca, ha cancro alla gola. Ricoverato d'urgenza

Fan di Van Kilmer in apprensione dopo la diffusione di una brutta notizia relativa al loro idolo. Van è stato ricoverato in ospedale perché, improvvisamente, è iniziato ad uscire molto sangue dalla sua bocca.

Secondo le ultime informazioni, l'emorragia sarebbe una conseguenza di un tumore alla gola che colpì l'attore tempo fa, ma mai preso in considerazione. I medici dell’Ucla Medical Center di Santa Monica hanno sottoposto Kilmer a un delicato intervento chirurgico. L'attore dovrà riposarsi per un bel po'.

Val Kilmer, 55 anni, è stato interprete di pellicole emozionanti, come "Batman Forever". Auguriamo all'attore di tornare presto sul set.