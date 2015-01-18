Loading...

Imballaggi alimentari creati con guscio crostacei: impatto ambientale calerà

18/01/2015

Vi sembrerà strano ma la migliore pellicola per conservare gli alimenti, tra l'altro molto rispettosa dell'ambiente, è quella creata col guscio dei crostacei.

Gli imballaggi alimentari creati usando il guscio dei crostacei sono totalmente biodegradabili e favorirebbero una massiccia diminuzione degli scarti di plastica. La scoperta è stata fatta da un team di studiosi dell'Università dei Paesi Baschi. La suddetta pellicola è costituita da chitosano, un polimero di zucchero proveniente dall'esoscheletro dei gamberetti.

"Il chitosano è fatto di gusci di gamberi, gamberoni ed altri crostacei: in termini di impatto ambientale è molto meglio rispetto alle normali pellicole in plastica. Tuttavia non significa che non inquini: la produzione di chitosano deve essere ancora ottimizzata. Una volta migliorato il processo, l'impatto ambientale si ridurrà ulteriormente", ha asserito Itsaso Leceta, coordinatore dello studio.

