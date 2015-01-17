Hiv, creato enzima che elimina cellule maligne senza ledere Dna paziente

Sebbene, ogni giorno, gli studiosi di tutto il mondo lavorino alacremente per trovare una cura efficace per debellare l'Hiv, ancora si muore molto di Aids. Fa rallegrare, però, la scoperta di un team di scienziati di Philadelphia (Usa).

I ricercatori americani hanno generato un enzima che, quando viene introdotto in un DNA colpito dal virus dell'HIV, riesce ad eliminare tutte le cellule maligne, senza intaccare il Dna della persona malattia di Aids. La scoperta è sensazionale. Ricordiamo che sono ancora molti i sieropositivi nel mondo, nonostante le numerose campagne di prevenzione promosse in tutto il mondo. Attendiamo una conferma dei risultati ottenuti dal team di studiosi americani.