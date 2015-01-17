Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Hiv, creato enzima che elimina cellule maligne senza ledere Dna paziente

Redazione Avatar

di Redazione

17/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Sebbene, ogni giorno, gli studiosi di tutto il mondo lavorino alacremente per trovare una cura efficace per debellare l'Hiv, ancora si muore molto di Aids. Fa rallegrare, però, la scoperta di un team di scienziati di Philadelphia (Usa).

I ricercatori americani hanno generato un enzima che, quando viene introdotto in un DNA colpito dal virus dell'HIV, riesce ad eliminare tutte le cellule maligne, senza intaccare il Dna della persona malattia di Aids. La scoperta è sensazionale. Ricordiamo che sono ancora molti i sieropositivi nel mondo, nonostante le numerose campagne di prevenzione promosse in tutto il mondo. Attendiamo una conferma dei risultati ottenuti dal team di studiosi americani.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Imballaggi alimentari creati con guscio crostacei: impatto ambientale calerà

Articolo Successivo

Robben morso da coccodrillo durante allenamento: tutto inventato

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022