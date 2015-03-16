Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Immigrazione, Salvini visita Mineo: "Renzi e Alfano si dovrebbero dimettere

Redazione Avatar

di Redazione

16/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, ha visitato nelle ultime ore il centro di accoglienza di Mineo in Sicilia, confermando la sua riluttanza per l'immigrazione clandestina.

"Per me questo centro va chiuso domani e bisogna mettere le navi militari per difendere i confini. Non è normale che la Sicilia che ha un tasso di disoccupazione altissimo faccia arricchire qualcuno con il business dell'immigrazione. La Sicilia deve trovare lavoro ma non sulla pelle dei nuovi schiavi... Renzi e Alfano si dovrebbero dimettere. O vanno in Parlamento a spiegare date e soldi o, più che Alfano che è il burattino, il premier deve lasciare perché sull'immigrazione non dice una parola invece deve spiegare da come e da chi sono spesi i soldi. Il premier deve rispondere personalmente di questa vergogna", ha dichiarato il leader del Carroccio, aggiungendo poi: "Gli immigrati che scappano dalla povertà, dalla guerra vera, sono i miei fratelli e vanno accolti... La maggioranza di extracomunitari, però, che arriva come immigrato clandestino va riportata a casa sua: la solidarietà a spese degli italiani è finita. I razzisti sono quelli che usano i 4000 migranti del Cara di Mineo per fare i soldi".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Latin lover", ultimo film interpretato da Virna Lisi: dal 19 marzo al cinema

Articolo Successivo

Roma, nuovo stadio a Tor di Valle procede benissimo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025