Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

"Latin lover", ultimo film interpretato da Virna Lisi: dal 19 marzo al cinema

Redazione Avatar

di Redazione

16/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Giovedì prossimo, 19 marzo 2015, uscirà nelle sale cinematografiche italiane "Latin lover", ultimo film interpretato dalla grande attrice Virna Lisi.

"Latin lover" narra la storia di Saverio Crispo (Francesco Scianna), padre di diverse figlie avute da Ramona (Marisa Paredes) e Rita (Virna Lisi). A un certo punto, i due nuclei familiari vengono a trovarsi insieme, nella medesima casa. Le ragazze narrano la loro vita e il rapporto col celebre padre.

Nella pellicola vengono menzionati 'mostri' del cinema italiano come Mastroianni, Tognazzi e Gassman. Il cast è essenzialmente 'rosa'. Tra le attrici anche Valeria Bruni Tedeschi e Nadeah Miranda.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Courtney Love boicotta Dolce e Gabbana: "Brucerò vestiti D&amp;G"

Articolo Successivo

Immigrazione, Salvini visita Mineo: "Renzi e Alfano si dovrebbero dimettere

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018