"Latin lover", ultimo film interpretato da Virna Lisi: dal 19 marzo al cinema

Giovedì prossimo, 19 marzo 2015, uscirà nelle sale cinematografiche italiane "Latin lover", ultimo film interpretato dalla grande attrice Virna Lisi.

"Latin lover" narra la storia di Saverio Crispo (Francesco Scianna), padre di diverse figlie avute da Ramona (Marisa Paredes) e Rita (Virna Lisi). A un certo punto, i due nuclei familiari vengono a trovarsi insieme, nella medesima casa. Le ragazze narrano la loro vita e il rapporto col celebre padre.

Nella pellicola vengono menzionati 'mostri' del cinema italiano come Mastroianni, Tognazzi e Gassman. Il cast è essenzialmente 'rosa'. Tra le attrici anche Valeria Bruni Tedeschi e Nadeah Miranda.