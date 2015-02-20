Immigrazione, Ue stanzia 13,7 milioni per aiutare Italia

13,7 milioni di euro. Questa è la cifra che l'Ue ha pensato di stanziare per aiutare l'Italia nella gestione dei continui sbarchi di immigrati. "L’Italia non è sola. L’Europa è al suo fianco con il suo sostegno politico, e le sue iniziative e i suoi finanziamenti", ha asserito il commissario europeo per l’immigrazione e gli affari interni Avramopoulos.

Frans Timmermans, primo vicepresidente della Commissione europea ha detto che l'Ue sta facendo il possibile per rispondere all'appello italiano riguardo ai continui sbarchi di immigrati. Intanto, il ministro dell'Interno Alfano ribadisce che il tema delicato dell'immigrazione non è qualcosa che riguarda solo l'Italia ma tutti.