Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Gerrard ammonisce Balotelli: "Non ha rispettato Henderson"

Redazione Avatar

di Redazione

20/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

"Mario ha mostrato un pizzico di mancanza di rispetto nei confronti di Jordan", ha twittato nelle ultime ore il capitano del Liverpool Gerrard, riferendosi all'episodio del rigore calciato da Balotelli, durante la partita contro il Besiktas.

Ricordiamo che al 40esimo della ripresa, sullo 0-0, l'arbitro assegna un rigore al Liverpool per il fallo subito da Jordan Ibe. Il rigorista era il capitano di giornata Henderson ma Balotelli ha sovvertito gli schemi: ha preso la palla, l'ha portata sul dischetto ed ha calciato il rigore. Mario ha segnato ma ha mancato di rispetto ad Henderson. Quest'ultimo, tuttavia, non si è irritato. Ad infuriarsi, semmai, è stato Gerrard, che ha scritto un post al vetriolo a cui Balotelli ha risposto così: "Grazie Hendo per avermi fatto tirare il rigore. Ora basta polemiche. Abbiamo vinto e questo è ciò che conta. Siamo una squadra e soprattutto siamo il Liverpool. Forza ragazzi".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Blur, "The magic whip" uscirà ad aprile: nuovo disco

Articolo Successivo

Immigrazione, Ue stanzia 13,7 milioni per aiutare Italia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

19/08/2016