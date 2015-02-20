Gerrard ammonisce Balotelli: "Non ha rispettato Henderson"

"Mario ha mostrato un pizzico di mancanza di rispetto nei confronti di Jordan", ha twittato nelle ultime ore il capitano del Liverpool Gerrard, riferendosi all'episodio del rigore calciato da Balotelli, durante la partita contro il Besiktas.

Ricordiamo che al 40esimo della ripresa, sullo 0-0, l'arbitro assegna un rigore al Liverpool per il fallo subito da Jordan Ibe. Il rigorista era il capitano di giornata Henderson ma Balotelli ha sovvertito gli schemi: ha preso la palla, l'ha portata sul dischetto ed ha calciato il rigore. Mario ha segnato ma ha mancato di rispetto ad Henderson. Quest'ultimo, tuttavia, non si è irritato. Ad infuriarsi, semmai, è stato Gerrard, che ha scritto un post al vetriolo a cui Balotelli ha risposto così: "Grazie Hendo per avermi fatto tirare il rigore. Ora basta polemiche. Abbiamo vinto e questo è ciò che conta. Siamo una squadra e soprattutto siamo il Liverpool. Forza ragazzi".