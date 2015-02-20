Bari, blitz carabinieri contro clan Di Cosola: imprenditori vittime racket
di Redazione
20/02/2015
Blitz dei carabinieri contro il clan barese Di Cosola che, secondo le indagini, imponeva personale e pizzo agli imprenditori locali. Il giudice di Bari ha emesso una decina di provvedimenti cautelari in carcere su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.
Le indagini sono partite dopo che, 2 anni fa, un imprenditore venne malmenato da soggetti appartenenti al clan mafioso Di Cosola. In quell'occasione finirono in manette 8 persone.
Articolo Precedente
Immigrazione, Ue stanzia 13,7 milioni per aiutare Italia
Articolo Successivo
Tradire partner: abitudine dei thailandesi, britannici fedelissimi
Redazione