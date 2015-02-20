Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bari, blitz carabinieri contro clan Di Cosola: imprenditori vittime racket

Redazione Avatar

di Redazione

20/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Blitz dei carabinieri contro il clan barese Di Cosola che, secondo le indagini, imponeva personale e pizzo agli imprenditori locali. Il giudice di Bari ha emesso una decina di provvedimenti cautelari in carcere su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Le indagini sono partite dopo che, 2 anni fa, un imprenditore venne malmenato da soggetti appartenenti al clan mafioso Di Cosola. In quell'occasione finirono in manette 8 persone.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Immigrazione, Ue stanzia 13,7 milioni per aiutare Italia

Articolo Successivo

Tradire partner: abitudine dei thailandesi, britannici fedelissimi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016