Imprese giovanili: boom al Sud, under 35 coraggiosi

In Italia, nei primi 3 mesi del 2015 c'è stato boom di imprese giovanili, ovvero quelle create da giovani under 35: +16.000. Il record si è registrato specialmente al Sud (36%).

Secondo dati Unioncamere è Crotone la città italiana in cui sono state avviate la maggioranza delle imprese giovanili; fanalini di coda, invece, Forlì e Cesena.

Il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, ha così commentato il dato: "I giovani italiani si stanno rimboccando le maniche per cogliere le opportunità di questo momento". Non possiamo che dargli ragione. Vuol dire che i giovani italiani non si scoraggiano.