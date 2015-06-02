Home Attualità Ladra sorpresa a rubare riesce a fuggire improvvisando uno strip

Ladra sorpresa a rubare riesce a fuggire improvvisando uno strip

di Redazione 02/06/2015

Due donne sono state sorprese mentre stavano rovistando tra i cassetti di un appartamento, in via Montegrappa ad Ancona, quando all'improvviso è tornato il padrone di casa. Così, sorprese come si suol dire con le “mani nel sacco”, a quel punto, le due malviventi, per evitare di essere fermate ed arrestate, hanno trovato un modo decisamente insolito ma efficace, per distrarre la loro vittima e scappare via indisturbate: fare uno strip! Come riportano i quotidiani locali infatti, improvvisando uno spogliarello le due ladre sono riuscite a darsela a gambe indisturbate. In particolare, una delle due ladre avrebbe letteralmente “sedotto” e “distratto” il padrone di casa, abbassandosi i pantaloni, mostrando le sue nudità. L’uomo infatti, si è trovato letteralmente spiazzato dinanzi allo “spettacolo” delle due donne! L’episodio è accaduto nel pomeriggio della scorsa domenica ed ora, sulle tracce delle ladre ci sono le Volanti della Questura. Michela Galli

