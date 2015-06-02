Loading...

Maroon 5, Adam Levin nudo nel nuovo video: pubblico femminile approva

Redazione Avatar

di Redazione

02/06/2015

Il leader dei Marron 5, Adam Levine, ha voluto boicottare ancora una volta la censura realizzando un video che è divenuto subito virale. Nella clip di "This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker" Levine si mostra totalmente nudo. Ci voleva proprio un video così per un brano senza dubbio indisponente.

Levine, nella clip, esce senza veli dalla doccia. Si vede tutto. Il pubblico femminile ha gradito, almeno a giudicare dai commenti sui social. Non è la prima volta che Adam mostra pubblicamente i 'gioielli di famiglia': ricordate il video di "Animals"?

