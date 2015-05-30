Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

India, guru tantrico decapita figlio: linciato dalla folla

Redazione Avatar

di Redazione

30/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Dramma in India, dove un guru tantrico è stato ucciso dalla folla, adirata, dopo aver scoperto che l'uomo aveva decapitato con un machete il figlioletto di 5 anni. Un gesto terribile compiuto, si vocifera, per "calmare gli dei".

La folla si è scagliata contro il guru dopo aver scoperto il cadavere del bimbo, nel distretto di Sonitpur. A rivelare la notizia è stata la Polizia indiana e diversi parenti del piccolo.

"Secondo testimoni oculari, il guru Nanu Mirdha ha attirato il bimbo nel tempio e lo ha poi decapitato con la sua arma bianca nel corso di una cerimonia religiosa", ha dichiarato un portavoce della Polizia.

Dopo aver decapitato il figlio, Mirdha è uscito del tempio come se nulla fosse. La folla, dopo aver constatato ciò che aveva fatto, lo ha malmenato fino ad ucciderlo. Vano l'intervento delle forze dell'ordine per sedare gli animi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Cruel Intentions", reunion protagoniste a Los Angeles: selfie su Instagram

Articolo Successivo

Usa depennano Cuba da lista nazioni sponsor terrorismo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016