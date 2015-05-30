India, guru tantrico decapita figlio: linciato dalla folla

Dramma in India, dove un guru tantrico è stato ucciso dalla folla, adirata, dopo aver scoperto che l'uomo aveva decapitato con un machete il figlioletto di 5 anni. Un gesto terribile compiuto, si vocifera, per "calmare gli dei".

La folla si è scagliata contro il guru dopo aver scoperto il cadavere del bimbo, nel distretto di Sonitpur. A rivelare la notizia è stata la Polizia indiana e diversi parenti del piccolo.

"Secondo testimoni oculari, il guru Nanu Mirdha ha attirato il bimbo nel tempio e lo ha poi decapitato con la sua arma bianca nel corso di una cerimonia religiosa", ha dichiarato un portavoce della Polizia.

Dopo aver decapitato il figlio, Mirdha è uscito del tempio come se nulla fosse. La folla, dopo aver constatato ciò che aveva fatto, lo ha malmenato fino ad ucciderlo. Vano l'intervento delle forze dell'ordine per sedare gli animi.