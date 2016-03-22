Indonesia: pasung viola diritti umani, malati incatenati e torturati

E' veramente drammatica la condizione di molte persone, specialmente malati psichici, in Indonesia, dove incombe lo spettro dei pasung

Oltre 57.000 persone sottoposte a soprusi

"Puoi lanciare una pietra ovunque, a Java, e colpirai qualcuno in pasung".

Il dramma di Ismaya

"Mi hanno legato le mani con un guinzaglio e mi hanno incatenato le gambe. Ho provato a liberarmi. Più ci provavo, più mi tenevano legato. Non mi hanno mai lasciato. Non c'erano servizi. Anche se avessi urlato per andare in bagno, non me l'avrebbero permesso".

Human Rights Watch, famosa associazione umanitaria, ha reso noto che attualmente inci sono 57.000 persone sottoposte al, ossia vengono rinchiuse in piccoli e angusti spazi e ammanettate.Quelle che dovrebbero essere strutture sanitarie deputate ad assistere i malati mentali si sono trasformate in vere carceri dove le persone vengono ammanettate e sottoposte costantemente ad abusi fisici e psichici. Dal rapporto dell'associazione umanitaria emergono dati agghiaccianti. Sebbene la pratica del pasung sia stata censurata nel, in Indonesia viene praticata ancora oggi indiscriminatamente. Vengono quindi palesemente violati i diritti di tantissimi malati. In Indonesia ci sonodove i malati psichiatrici vengono torturati giorno e notte. Perché questi abomini? Le ragioni sono diverse, in primis perché in tale nazione le persone malate di mente vengono considerate il Male, ovvero soggetti posseduti da spiriti maligni., vertice dell'associazione di salute mentale 'Perhimpunan Jiwa Sehat", ha parlato dell'emergenza pasung in Indonesia:Sconcertanti le parole di Ismaya, che ha passato 3 settimane in una struttura sanitaria indonesiana:In Indonesia c'è un discreto livello di, che però non comprende la cura dei malati psichici. Ecco allora che dilagano i pasung, specialmente nelle, dove la gente è semplice e povera, dove c'è poca coscienza della grave problematica che attiene ai diritti umani. La pratica del pasung, dunque, è ancora molto presente nella società indonesiana, sebbene le autorità abbiano varato diverse misure per contrastarla.