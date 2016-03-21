Loading...

Fiordaliso lascerà L'Isola Dei Famosi? Stasera su Canale 5 la terza diretta con l'Honduras

21/03/2016

Sempre più in crisi la cantante Fiordaliso. La concorrente dell'Isola Dei Famosi, entrata agguerritissima, si è spenta lentamente, denunciando di sentirsi messa da parte dai compagni di avventura. Apertasi con una delle poche amiche a Cayo Cochinos, Simona Ventura, Fiordaliso si è detta quasi certa di voler tornare alla mondanità e di voler abbandonare l'avventura. Intanto, Aristide ha confessato, come già si presupponeva, di aver utilizzato l'accendino per procurarsi il fuoco, cosa assolutamente vietata dal programma. Verrà espulso dall'Isola? Non mancheranno i momenti esilaranti con i collegamenti disinibiti da Playa Desnuda e nuove prove dovranno affrontare i naufraghi che adesso iniziano a soffrire la fame e le privazioni. Chi uscirà tra Enzo Salvi, Jonas Berami e Mercedesz Henger? L'accanimento dei compagni nei confronti del divo de Il Segreto potrebbe portarlo ad una scontata vittoria? Tante sorprese, risate con i frizzanti opinionisti e colpi di scena, questa sera, a partire dalle 21.10, su Canale 5. Tra queste, vi sarà l'ingresso a Cayo Paloma di uno due due zatterati! Chi si aggiudicherà il posto tra Christian Galella e Gianluca Mech? L'ex divo di Uomini E Donne ha abbandonato a casa la sua Principessa per dedicarsi di nuovo alla tv? Assolutamente da non perdere il terzo live con l'Honduras, magistralmente condotto dalla bellissima Alessia Marcuzzi! Fiordaliso farà davvero le valigie e tornerà a casa?      

