Infinite Volte di Lorenzo Fragola: Interpretazione del brano di Sanremo E Testo!
di Redazione
10/02/2016
"Non e' stato mai capace a far l'amore senza amore". Torna, sul palco dell'Ariston, la voce pulita e graffiante di Lorenzo Fragola. Rompe il ghiaccio della prima serata e le parole rimbombano nel cuore di chi abbia mai amato in modo puro. Infinite volte, quelle volte infinite in cui si spera nell'amore, quello eterno, quello vero. Tra la quotidianità, ormai di solitudine, di Fragola e lo stagliarsi di un paesaggio marino, il cantante racconta di quell'amore che sarebbe dovuto durare per sempre, su cui non ha mai smesso di credere, sebbene sia terminato, ingiustamente. Parla della tipica paura di star bene di quando si e' davvero innamorati e del sangue che si gela dopo una rottura inaspettata. "Chi siamo noi per dirci addio". Una decisione può rovinare anche il più puro degli amori, quello per la vita? In effetti, può la ragione combattere contro quel sentimento che forse si prova una sola volta in tutta una vita? La sensazione di vuoto che lascia l'assenza della persona amata e quella voglia di ripensarla, nonostante non ci sia più e faccia male, sono le emozioni che Fragola riesce a regalare, con la sua voce unica, in questo brano sanremese che resta incollato addosso, come la tipica sofferenza di chi non sa lasciare andare i ricordi di un amore tanto bello da non poter essere vero, ma rovinato dalle parole, disintegrato dai gesti. In un secondo, si può distruggere l'amore di tutta una vita? Forse si può, ma il suo ricordo resta infinite volte legato all'anima! Anche secondo voi Lorenzo Fragola potrebbe aggiudicarsi il primo posto al Festival Di Sanremo 2016? TESTO
Brucia tutto nella testa Gela il sangue nelle vene Sento come se hai paura Ma è paura di star bene Ci siamo amati in cima al mondo Sopra tutto e sopra tutti Quanti sogni in un secondo E in un secondo Ii hai distrutti E vorrei tornare indietro Per fermare quell’istante In cui mi son sentito forte Forte come un gigante E ho sperato ciecamente Nel tuo sguardo più sincero E se devo dirla tutta Ci ho creduto per davvero Inﬁnite volte ho detto Che non avrei più vissuto Nessun altro amore che non sia tu Altre mille volte ho perso Questa guerra con me stesso Ma non è bastato a non pensarti più Tu sei sola in questo viaggio Io sono solo in questo viaggio Ma la verità amore siamo solo noi a farlo Non facile mentire Ma non sono mai stato capace A far l’amore senza amore A far l’amore senza amore Chi siamo noi per dirci addio Inﬁnite volte ho detto Che non avrei più vissuto Nessun altro amore che non sia tu Altre mille volte ho perso Questa guerra con me stesso Ma non è bastato a non pensarti più Adesso resta ancora un po’ Ci sono cose da dimenticare Da rivivere E forse adesso sparirò Se poi è vero che anche scriverti è inutile Stanotte il tuo silenzio dice cose stupide Inﬁnite volte ho detto Che non avrei più vissuto Nessun altro amore che non sia tu Altre mille volte ho perso Questa guerra con me stesso Ma non è bastato a non pensarti più Inﬁnite volte o poco più.
Redazione