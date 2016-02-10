Infinite Volte di Lorenzo Fragola: Interpretazione del brano di Sanremo E Testo!

Brucia tutto nella testa Gela il sangue nelle vene Sento come se hai paura Ma è paura di star bene Ci siamo amati in cima al mondo Sopra tutto e sopra tutti Quanti sogni in un secondo E in un secondo Ii hai distrutti E vorrei tornare indietro Per fermare quell’istante In cui mi son sentito forte Forte come un gigante E ho sperato ciecamente Nel tuo sguardo più sincero E se devo dirla tutta Ci ho creduto per davvero Inﬁnite volte ho detto Che non avrei più vissuto Nessun altro amore che non sia tu Altre mille volte ho perso Questa guerra con me stesso Ma non è bastato a non pensarti più Tu sei sola in questo viaggio Io sono solo in questo viaggio Ma la verità amore siamo solo noi a farlo Non facile mentire Ma non sono mai stato capace A far l’amore senza amore A far l’amore senza amore Chi siamo noi per dirci addio Inﬁnite volte ho detto Che non avrei più vissuto Nessun altro amore che non sia tu Altre mille volte ho perso Questa guerra con me stesso Ma non è bastato a non pensarti più Adesso resta ancora un po’ Ci sono cose da dimenticare Da rivivere E forse adesso sparirò Se poi è vero che anche scriverti è inutile Stanotte il tuo silenzio dice cose stupide Inﬁnite volte ho detto Che non avrei più vissuto Nessun altro amore che non sia tu Altre mille volte ho perso Questa guerra con me stesso Ma non è bastato a non pensarti più Inﬁnite volte o poco più.