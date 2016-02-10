Home Attualità Annalisa Scarrone vincerà il Festival Di Sanremo 2016?

Annalisa Scarrone vincerà il Festival Di Sanremo 2016?

di Redazione 10/02/2016

Non abbiamo ancora ascoltato la sua "Diluvio Universale", ma Annalisa, secondo le analisi di Bing, sarebbe la favorita di questo Sanremo, con ben il 20,58%. La previsione prende in esame l'analisi del web e dei social per stilare una classifica dei più papabili per la vittoria. Al secondo posto, stabile Noemi, con il 10,27%. Nonostante i plausi alla canzone sui Social, la rossa e' a rischio eliminazione. Al terzo posto Caccamo e Iurato, quotati al 10,25%. La coppia e' una delle favorite. La bella esibizione di ieri ha convinto gran parte del pubblico, soprattuto per la voce precisa e potente di lei. Quarto posto per Arisa, all'8,8%. Quinto post, su Bing, per Fragola, quotato al 7,3% e Scanu si posiziona al sesto, al 7,24%. Anche il brano di Fragola sembra uno dei più twittati ed apprezzati, tant'e' che poco fa il cantante era in tendenza sul social. Sicuramente i cantanti usciti dai talent sono favoriti per l'ausilio del televoto, ma, analizzando la prima serata, a livello tecnico e critico, un plauso va sicuramente agli Stadio e ad Enrico Ruggeri che non riusciranno a vincere perche' non nazional-popolari o social come Fragola e Annalisa, ma restano artisti capaci di far uscire dal cilindro le immortali e graffianti esibizioni della musica italiana, di quelle che si faranno ricordare, non di quelle che gireranno sui social solo per una notte. Il meccanismo del televoto e' andato ad intaccare la qualità? Beh, sicuramente l'influenza dei talent ha inciso per quanto concerne voto di massa dei ragazzini, pronti a far vincere il loro idolo, ma e' la giuria di qualità a dover calibrare il tutto e a riportare la meritocrazia in auge. Chi vincerà il Festival Di Sanremo 2016? Attendiamo di ascoltare tutti i big per un'analisi più completa e dettagliata!

