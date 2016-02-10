Max Gazzè tra Vecchi e Nuovi Successi All'Alcatraz di Milano: stasera si Replica

Il 'Maximilian Tour' è iniziato alla grande. Tantissime persone, ieri, hanno sfidato la pioggia battente all'Alcatraz di Milano per assistere al concerto dell'artista romano

"Maximilian è un alter ego, personaggio che condivide il nostro tempo ma arriva da un'altra epoca. Stavo lavorando in studio di registrazione con sintetizzatori e all'improvviso, maneggiando con le varie frequenze, mi è apparso Maximilian, che all'inizio doveva essere solo il titolo di un disco sperimentale ma poi è diventato addirittura una sorta di personaggio immaginario".

Serata piovosa ma ricca di emozioni quella di ieri sera, a, per il primo dei due concerti di Gazzè nel capoluogo lombardo. Stasera si replica. Il cantautore romano ha salutato i suoi fan ed ha festeggiato il ventesimo anniversario del suo debutto nel mondo della musica, avvenuto con il disco "Contro un'onda del mare". Max ha intonato, sul palco dell'Alcatraz, brani che non cantava da 18 anni, come "L'eremita" o "Quello che fa paura", affiancandoli ovviamente a quelli compresi nel nuovo album "Maximilian". Durante lo show, durato circa 2 ore, il pubblico ha cantato e ballato al ritmo dei grandi successi di Gazzè. Superlativo l'impianto scenografico, con uno schermo ben connesso all'attività dell'artista, sempre indefesso sul palco. La performance live è iniziata col nuovo singolo. Spazio anche per brani mitici come "Il solito sesso", "La favola di Adamo ed Eva", "Vento d'estate" e "Una musica può fare". Max Gazzè è tornato ad esibirsi dal vivo, dunque, dopo un ciclo di concerti con i suoi amici e colleghi Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Il singolo "Mille volte ancora" è uscito qualche giorno fa ed occupa già i primi posti delle classifiche dei singoli più venduti in Italia. Il brano è compreso in "Maximilian", disco sperimentale e originale. Parlando della sua ultima fatica, Max ha detto tempo fa:Ora tocca al tour che, sicuramente, arriverà al cuore dei tanti fan del poliedrico cantante romano.