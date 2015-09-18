Home Salute Inghilterra, Allerta Super Gonorrea: Boom Casi. Resistente agli Antibiotici

di Redazione 18/09/2015

E' allarme gonorrea in Inghilterra, dove nell'ultimo semestre sono stati accertati circa quindici casi. La gonoreaa, lo ricordiamo, è una patologia che si trasmette per via sessuale e si cura molto difficilmente in quanto il batterio Neisseria gonorrhoeae è divenuto molto resistente agli antibiotici esistenti Pare che molti casi di gonorrea siano stati riscontrati a Leeds. Finora, in Inghilterra, non erano mai stati accertati molti casi di tale patologia. Non solo Leeds, però. Molti casi di gonorrea sono stati accertati anche in città come Oldham, Scunthorpe e Macclesfield. Medici ed esperti ritengono, però, che i casi accertati di gonorrea siano solamente una minima parte; ecco perché è stata lanciata l'allerta in ambito nazionale. C'è il pericolo che soggetti che non sanno di essere stati infettati continuino ad avere rapporti coi loro partner, infettandoli. Si rischia, dunque, l'epidemia. La gonorrea, conosciuta anche con il termine scolo, si trasmette mediante le mucose di ano, bocca ed occhi oppure per via sessuale. L'unica terapia esistente è quella che si basa sugli antibiotici. Il batterio della gonorrea, però, è diventato molto resistente agli antibiotici odierni. Negli ultimi anni, nel Regno Unito si è registrato un vero boom di casi di gonorrea, malattia che ha colpito anche molti giovani under 25. La super gonorrea, dunque, sta allarmando l'Inghilterra, visto che è molto difficile da curare anche con gli antibiotici. fanno riflettere le parole proferite nelle ultime ore da Peter Serra, ricercatore di Bristol: "I casi non sono molti, ma è la prima volta che la questione ha risonanza nazionale. Se questo diventasse il ceppo predominante nel Regno Unito, saremmo in grande difficoltà, quindi dobbiamo essere molto meticolosi nel tracciare i contatti avuti da tutti i pazienti". Mike Gent, studioso presso il Public Health England, ha asserito: "Le persone colpite sono ora in cura con un antibiotico alternativo ma la resistenza al trattamento di prima linea rimane una preoccupazione. I batteri che causano la gonorrea sono noti per mutare e sviluppare nuove resistenze, quindi non possiamo permetterci di abbassare la guardia".

