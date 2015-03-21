Inverno 2014/2015: il più caldo della storia della Terra
di Redazione
21/03/2015
La primavera è arrivata. L'inverno ci è oramai alle spalle. La Nooa, ovvero l'Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica americana, ha dichiarato che quello appena passato è stato l'inverno più caldo della storia del nostro pianeta.
La temperatura media invernale è aumentata notevolmente in determinate zone della Terra, come nella Siberia centrale e nell'est della Mongolia.
L'aumento della temperatura, secondo gli esperti, non è altro che una prima conseguenza dell'effetto serra. E siamo solo all'inizio.
