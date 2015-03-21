Home Cronaca Arriva la tassa sull’ombra; 8,40 euro al metro quadrato

di Redazione 21/03/2015

Incredibili novità che arrivano da Conegliano, in provincia di Treviso, ove Mathias Doimo, titolare del negozio di alimentari "La Dispensa", dovrà pagare una cartella di 33,00 euro per l'ombra proiettata dalla tenda parasole esterna al suo negozio! Si, si avete capito bene, perchè il balzello va pagato, in quanto rientra nella Tosap, ossia la tassa sull'occupazione del suolo pubblico, benchè sia ovviamente solo virtuale ed è soggetta ad una tassa di 8,40 euro al metro quadrato. Mathias Doimo quindi facendo due conti, per la sua tenda di 4 metri quadrati, si vede costretto a pagare 33,6o euro. Mathias Doimo Mathias confessa di aver preso in gestione il negozio nel 2008 e di aver usato ad oggi la tenda solo per proteggere dal sole la vetrina; ma da oggi, visto la nuova tassa, fa sapere che si adeguerà e comincerà a fare aperitivi all'esterno! Michela Galli

