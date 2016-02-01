Isola dei Famosi 2016, Simona Ventura e Trans Efe Bal tra i Concorrenti

L'Isola dei Famosi 2016 partirà il prossimo 7 marzo e già da tempo si susseguono voci sui possibili concorrenti. In un primo momento si parlava anche di Diego Armando Maradona ed Enrico Papi ma, le speranze di vedere i due nei panni di naufraghi sono letteralmente 'naufragate' per motivi diversi: il primo ha chiesto un cashet elevato; il secondo è impegnato in 'Ballando con le stelle'

"Sì un po' provocante lo sono, ma sono qui per manifestare pacificamente. C'è chi gradisce e chi non gradisce, d'altronde il mondo è pieno di ignoranti. Sono qui con coraggio per dare una mano a chi da 30 anni vorrebbe formare una famiglia con almeno un po' di diritti".

Sebbene vi siano ancora molti dubbi suidella prossima edizione dell', qualche certezza c'è. Innanzitutto tra i concorrenti ci sarà Simona Ventura, proprio lei che ha condotto il reality diverse volte. E' quasi certa, inoltre, la presenza nel cast di, del figlio di Moira Orfei (Stefano Nones Orfei) ed, trans turco molto famoso in Italia per le sue apparizioni a Milano. Manca ancora un bel po' all'inizio dell', quindi è probabile che prossimamente spunteranno altri nomi di presunti concorrenti. Staremo a vedere. Efe Bal potrebbe dunque sbarcare inprossimamente. Il trans turco ha fatto parlare recentemente di sé per la sua apparizione al, che si è svolto al Circo Massimo, a, con un abito da. I partecipanti hanno contestato la presenza di Efe e quest'ultima ha detto:L'incursione provocatoria del trans più famoso d'Italia al Family Day di Roma non è stata ben accolta, dunque. C'è chi lo ha anche minacciato. Efe Bal ha rivelato, di recente, di avere anche, tra cui molti politici. Ecco perché il trans guadagna molto: pensate che ha ricevuto dauna multa, relativa al solo anno 2008, di 425.000 euro.