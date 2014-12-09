Italia, boom di emigranti: Regno Unito e Germania mete preferite

Il nostro Paese sta lentamente inabissandosi. Lo testimoniano i recenti dati sull'emigrazione diffusi dall'Istat.

Il noto istituto di statistica, nel suo dossier "Migrazioni internazionali e interne nel 2013", ha sottolineato che l'anno scorso ben 82.000 italiani hanno fatto le valigie e sono andati a cercare fortuna in altre nazioni. Mai, nell'arco degli ultimi 10 anni, si era registrato un boom di emigrati del genere. C'è di più. Sempre meno stranieri vengono in Italia. Insomma, il Belpaese ha perso il suo fascino. Il numero degli immigrati, l'anno scorso, è diminuito del 12,3% rispetto all'anno prima.

La maggior parte di stranieri che vivono e lavorano in Italia sono romeni; seguono marocchini, cinesi ed ucraini. Le destinazioni ambite dagli italiani, invece, sono Regno Unito, Germania, Svizzera, Francia e Usa.

Chi emigra dall'Italia ha solitamente un'età compresa tra i 20 e i 45 anni ed ha una laurea. I laureati preferiscono recarsi negli Usa e in Brasile.

Niente di nuovo, invece, sul fronte delle migrazioni interne. Dal report dell'Istat emerge che le regioni Centro-settentrionali attraggono sempre di più rispetto a quelle meridionali: la maggior parte degli stranieri in Italia vive nel Nord-ovest, nel Nord-est e nel Centro.