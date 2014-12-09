Donazione e trapianto organi: risultati confortanti in Italia

Donare il sangue è un gesto semplice che può salvare la vita a molte persone. Scegliere di donare i propri organi dopo la morte è una scelta altrettanto importante.

In Italia, per fortuna, è cresciuto il numero dei trapianti di organi, specialmente quelli di reni e fegato: +4%. In calo, invece, i trapianti di cuore, compensati in parte dagli apparecchi artificiali. L'anno scorso, sono state registrate ben 1102 donazioni con esito positivo; si stima che per il 2014 saranno 1167. Sempre più donatori, inoltre: si è passati da 1318 a 1380.

Tali dati sono stati menzionati da Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti, durante la conferenza "Un dono di vita inestimabile. Il Trapianto".

Prelevare organi o tessuti da persone decedute può salvare la vita a tante persone o migliorare l'esistenza di chi è affetto da malattie gravi. Medici ed esperti ricordano che si possono donare i seguenti organi: reni, cuore, fegato, intestino, polmoni e pancreas. Inoltre, possono essere donati anche i tessuti, come pelle, vasi sanguigni ed ossa.