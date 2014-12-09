Donne incinte: adeguato livello di assistenza sanitaria in Italia

Le donne incinte, In Italia, usufruiscono di un adeguato livello di assistenza sanitaria. 2 donne su 3 si sono sottoposte alla prima visita entro i primi 2 mesi di gravidanza; il 94,3%, invece, entro il terzo mese, come suggeriscono i formulari nazionali.

Nello specifico, cresce il numero delle donne che si sottopongono alla visita entro il termine del primo mese. Coloro che procrastinano le visite, invece, sono specialmente le donne straniere, le ragazze e chi non ha studiato molto. Il dato emerge dall'indagine Istat su 'Gravidanza, parto e allattamento al seno'.

Sebbene il SSN contempli l'esenzione per tre ecografie nell'ipotesi di gravidanza fisiologica, l'80,3% delle donne incinte ne ha fatte più di 3. In particolare, è aumentato il numero delle donne che hanno effettuato oltre 7 ecografie.

Una curiosità: le donne incinte seguite da un ginecologo privato si sottopongono a più ecografie (oltre 7); quelle monitorate da un ginecologo del consultorio o di una struttura pubblica, invece, non si sottopongono a così tanti esami ecografici.

Pare che siano specialmente le donne meridionali a sottoporsi a 7 o più ecografie: 44,4% contro il 30,6% delle donne residenti nel Nord-est. Quasi la totalità delle donne straniere che vivono in Italia è seguita da ginecologi del consultorio o di una struttura pubblica.