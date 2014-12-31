Italia nella morsa del gelo: neve a Palermo e Messina
di Redazione
31/12/2014
L'Italia è finita nella morsa del gelo. Anche oggi, 31 dicembre, dovremo fronteggiare temperature molto basse e freddo intenso. Un Capodanno all'insegna del freddo, insomma.
L'ondata di gelo interessa tutta la Penisola, da nord a sud. Correnti russo-siberiane stanno sferzando anche le regioni meridionali. La scorsa notte le temperature sono scese sotto lo zero in tutt'Italia.
In molte città italiane ha anche nevicato. I primi fiocchi di neve sono stati notati anche dagli abitanti di Palermo, Messina, Lecce e Taranto.
L'inverno ha iniziato a bussare alle porte dell'Italia. Evitate sbalzi di temperatura, bevete molta acqua e, soprattutto, consumate molta frutta e verdura.
Articolo Precedente
Luce e gas: bollette meno care da gennaio, notizia positiva per italiani
Articolo Successivo
Mafia Capitale, Massimo Carminati si trova bene in carcere: "Non mi manca nulla"
Redazione