Italia nella morsa del gelo: neve a Palermo e Messina

Redazione Avatar

di Redazione

31/12/2014

L'Italia è finita nella morsa del gelo. Anche oggi, 31 dicembre, dovremo fronteggiare temperature molto basse e freddo intenso. Un Capodanno all'insegna del freddo, insomma.

L'ondata di gelo interessa tutta la Penisola, da nord a sud. Correnti russo-siberiane stanno sferzando anche le regioni meridionali. La scorsa notte le temperature sono scese sotto lo zero in tutt'Italia.

In molte città italiane ha anche nevicato. I primi fiocchi di neve sono stati notati anche dagli abitanti di Palermo, Messina, Lecce e Taranto.

L'inverno ha iniziato a bussare alle porte dell'Italia. Evitate sbalzi di temperatura, bevete molta acqua e, soprattutto, consumate molta frutta e verdura.

