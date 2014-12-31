Luce e gas: bollette meno care da gennaio, notizia positiva per italiani

Bella notizia per tutti gli italiani sul fronte delle bollette di luce e gas. A partire dal primo gennaio le tariffe dell'energia elettrica e del gas caleranno rispettivamente del 3% e dello 0,3%. A prendere la decisione è stata l’Autorità per l’Energia in occasione dell'aggiornamento tariffario trimestrale.

Ogni famiglia italiana spenderà, nel 2015, per l’elettricità 513 euro circa (- 0,6% rispetto al 2014). Per il gas, invece, si spenderà 1.143 euro circa (-6% circa). Ogni famiglia risparmierà complessivamente, in media, 72 euro l'anno.

"La riduzione per l’energia elettrica è dovuta al calo dei costi per l’acquisto della ‘materia energia’ e per il mantenimento in equilibrio del sistema (dispacciamento), compensato in parte dall’aumento delle tariffe a copertura dei costi fissi di rete e da un leggero adeguamento degli oneri di sistema”, ha dichiarato l’Autorità per l’energia e il gas.

Il Codacons ha accolto positivamente la notizia, mettendo in evidenza, però, che il calo non permetterà di compensare gli aumenti eccessivi delle tariffe di luce e gas dell'ultimo decennio.