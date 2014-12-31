Mafia Capitale, Massimo Carminati si trova bene in carcere: "Non mi manca nulla"

Si torna a parlare di Mafia Capitale, in particolare del suo leader, Massimo Carminati, finito nel carcere di Parma.

"Sto bene, non mi manca nulla. Grazie per la visita", avrebbe detto l'ex Nar Massimo Carminati al deputato Pd Davide Mattiello, membro delle Commissioni Giustizia e Antimafia, che si è recato a Parma per andarlo a trovare. Ricordiamo che Carminati è detenuto in regime di 41 bis, il carcere duro, riservato ai criminali peggiori, come il boss mafioso Totò Riina, tra l'altro detenuto nel medesimo penitenziario.

Insomma, Massimo Carminati si trova bene in carcere anche in regime di carcere duro. Ciò è prova che il sistema penitenziario è seriamente, forse troppo, improntato sulla rieducazione del reo. Forse.