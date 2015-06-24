Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Jeans attillati possono creare problemi a muscoli e nervi

Redazione Avatar

di Redazione

24/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
A molti ragazzi, soprattutto alle ragazze, piace indossare jeans molto aderenti. Ebbene, bisogna fare attenzione. I medici di Adelaide hanno scoperto che chi indossa jeans stretti rischia di avere problemi di circolazione. In soldoni, i jeans super aderenti possono recare danni a muscoli e nervi. I medici sono arrivati a tale conclusione dopo il caso di una 35enne con jeans attillati che è stata ricoverata dopo aver trascorso molto tempo accovacciata. Gli esperti raccomandando, dunque, a tutti coloro che indossano jeans molto aderenti che, per qualsiasi motivo, si accovacciano, di rialzarsi subito quando iniziano a sentire fastidio alle gambe.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Morgan Freeman e Diane Keaton protagonisti di "Ruth &amp; Alex - L'amore cerca casa"

Articolo Successivo

Roberto Bolle si esibirà al Teatro Grande degli Scavi di Pompei

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022