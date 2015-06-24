Home Salute Jeans attillati possono creare problemi a muscoli e nervi

di Redazione 24/06/2015

A molti ragazzi, soprattutto alle ragazze, piace indossare jeans molto aderenti. Ebbene, bisogna fare attenzione. I medici di Adelaide hanno scoperto che chi indossa jeans stretti rischia di avere problemi di circolazione. In soldoni, i jeans super aderenti possono recare danni a muscoli e nervi. I medici sono arrivati a tale conclusione dopo il caso di una 35enne con jeans attillati che è stata ricoverata dopo aver trascorso molto tempo accovacciata. Gli esperti raccomandando, dunque, a tutti coloro che indossano jeans molto aderenti che, per qualsiasi motivo, si accovacciano, di rialzarsi subito quando iniziano a sentire fastidio alle gambe.

