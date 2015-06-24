Loading...

Morgan Freeman e Diane Keaton protagonisti di "Ruth &amp; Alex - L'amore cerca casa"

Redazione Avatar

di Redazione

24/06/2015

Ennesima e straordinaria prova sul set di Morgan Freeman, che a 77 anni non ha intenzione minimamente di lasciare il mondo del cinema. Domani, 25 giugno 2015, uscirà "Ruth & Alex - L'amore cerca casa", film incentrato su una coppia (Morgan Freeman e Diane Keaton) che decide di mettere in vendita un appartamento, a New York. A produrre la pellicola è stato lo stesso Morgan mediante finanziamenti accumulati "in modo rapido e indolore". Freeman è felice per aver potuto recitare finalmente con Diane Keaton: "E' una donna deliziosa, l'ho sempre sempre amata come attrice e l'opportunità di lavorare con lei non me la sono lasciata scappare. E' stato un grande piacere. Se sei americano, non puoi non lavorare con lei almeno una volta nella vita".  
