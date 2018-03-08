Home Anticipazioni Uomini e Donne Jeremias Rodriguez tronista a Uomini e Donne, finalmente la conferma?

Jeremias Rodriguez tronista a Uomini e Donne, finalmente la conferma?

di Redazione 08/03/2018

Jeremia Rodriguez sarà il nuovo tronista a Uomini e Donne? La notizia ormai è stata pubblicata dai magazzini gossip con diverse varianti ma ecco che potrebbe essere arrivata finalmente la conferma. Jeremia Rodriguez o Tina Cipollari, chi sarà il tronista? A breve comincerà l'ultima fase dell'anno per il Trono Classico di Uomini e Donne motivo per cui far del programma sono già a caccia per scoprire chi sarà il nuovo tronista. Le cose di queste ultime settimane si è parlato più volte anche del percorso che Tina Cipollari potrebbe fare al trono classico in qualità di tronista, d'altronde la stesso pianista dopo la fine del matrimonio con Kiko Nalli aveva dichiarato di essere pronto a tornare in pista e magari cercare e trovare un nuovo compagno. Dopo le dichiarazioni da te la Tina Cipollari ecco che la redazione di Uomini e Donne si è subito messa all'opera prendo i casting per i corteggiatori, non a caso sarebbero già 20 le persone selezionate e che potremmo vedere a breve negli Studios di Maria De Filippi. Ma le novità non finiscono qui dato che Uomini e Donne potrebbe riservare un posto anche per Jeremias Rodriguez. Jeremias Rodriguez single dopo Sara Battista? In questi ultimi giorni si è parlato anche di Jeremias Rodriguez come possibile nuovo tronista all'interno di Uomini e Donne. La saliente anticipazione ha subito mobilitato i fan de i Rodriguez al fine di scoprire se effettivamente il ragazzo potrebbe esporsi così tanto, accettando un'ipotetica invito di Maria De Filippi. Jeremias Rodriguez single dopo la fine della storia con Sara Battista pare sia pronto a mettersi seriamente in gioco e cercare così l'anima gemella... Ma se effettivamente è così come mai non mi è ancora una comunicazione ufficiale visto che la seconda fase del trono classico sta per terminare? Jeremias Rodriguez tronista, la conferma di Gabriele Parpiglia Sono sempre di più infame che si chiedono se effettivamente Jeremias Rodriguez sarà il nuovo tronista a Uomini e Donne nell' ultima fase del programma. A smascherarlo inizialmente sarebbe stata una foto pubblicata in uno dei Camerini degli gli Studios del programma di Maria De Filippi, Anche se ancora mancherebbe una comunicazione ufficiale. In queste ore però Gabriele Parpiglia potrebbe essersi lasciato sfuggire un commento di troppo in occasione del lancio della rivista di Uomini e Donne. Il giornalista Infatti ha parlato di New People Show all'interno del programma di Maria De Filippi, che si riferisse effettivamente Jeremias Rodriguez?

