Divano o poltrona, scelta giusta per arredare un soggiorno
di Redazione
09/03/2018
Poltrone e divani sono gli arredi che non devono mai mancare in un living room, ma è difficile abbinarli insieme e dare a un soggiorno un’aria fresca e moderna o classica senza tempo.
Arredare un living con divani e poltroneSarà la primavera che si sta avvicinando, ma molti si stanno già cimentando con le pulizie a fondo e i preparativi per la nuova stagione, cominciando con la scelta di qualche mobilio nuovo. Di solito, è questo il momento giusto per scegliere divano e poltrona nuovi e gettare correttamente quelli vecchi (ma il consiglio, se proprio non sono logori, è quello di cercare di ricollocarli, magari in un’altra parte della casa). Infatti bisogna informarsi nella propria città sul servizio di raccolta rifiuti ingombranti, in modo da salvaguardare l’ambiente e non essere considerati incivili. Il servizio è gratuito fino a un certo limite imposto da ogni Comune, quindi le scuse stanno a zero. Cambiare questi pezzi del living room è importantissimo, perché determinerà l’aspetto dell’intera stanza e la definirà, specialmente quando si deciderà la collocazione. Progettare un salotto nuovo non è un gioco da ragazzi e per la scelta degli elementi che lo comporranno, è meglio affidarsi a degli esperti, come il negozio Pari Cucine che saprà consigliare il cliente sulla scelta di design più adatta.
Preliminari scelta divano e poltronaLa prima cosa è quantificare lo spazio: se si hanno ampiezze importanti e un perimetro quadrato si possono collocare tranquillamente divano e poltrone con al centro il classico tavolino da salotto, mentre per spazi lunghi e stretti è meglio limitarsi alla scelta del solo divano o solo poltrone, che in questo caso diventeranno veri e propri troni per i padroni di casa. Il divano dal design compatto è utile se si ha poco spazio, aggiungendoci pouf mobile o con poggiapiedi incorporato. Anche il fattore illuminazione è di importanza vitale in questo caso, perché l’orientamento di un divano o di una poltrona deve essere deciso sfruttando correttamente la luce naturale o artificiale di una lampada da lettura, ad esempio. Lo stile della stanza è un fattore importantissimo per la scelta dei tessuti di rivestimento. Di solito si predilige la stoffa, visto che si hanno sempre più amici a quattro zampe che possono graffiare la pelle e l’ecopelle. Per uno stile moderno e contemporaneo, sono gettonatissimi i divani con penisola, mentre se si vuole arredare in modo classico, divano semplice con poltrone in coordinato è un must intramontabile. La struttura in legno con intagli e tessuto è usato prevalentemente per saloni eleganti e storici, visto che fanno evidenziare la presenza di mobili di antiquariato, mentre per chi ha spazi piccoli e un arredamento minimal e moderno, i colori tenui e le linee semplici sono la soluzione migliore, magari spezzando il bianco o il beige con cuscini colorati.
Abbinare correttamente arredi livingLa scelta di divano e poltrona perfetti è data anche dal rivestimento preferito. I materiali evergreen sono quelli naturali, ovvero lana, cotone, lino, pelle, ma per chi ha bambini piccoli opta senza ombra di dubbio per quelli sintetici antimacchia e impermeabili, soprattutto per quanto riguarda gli elementi non sfoderabili. Tra gli elementi moderni spicca la penisola contenitore per riporre coperte, cuscini e altro, e anche l’abbinamento letto-divano, ovvero i divani letto. Sono utili in caso di ospiti in spazi angusti e sono molto pratici, specie in piccoli appartamenti in cui, di fatto, non può esserci una stanza adibita ai visitatori occasionali. Come abbinare poltrone e divano se uno dei due è “vecchio”? Non è poi così difficile, basterà scegliere l’elemento nuovo quasi simile alle linee e allo stile e magari pensare di rifoderare l’elemento già presente nella stanza al fine di rendere il tutto armonioso. Oppure, una soluzione economica sono i teli copritutto da stendere sopra questi elementi d’arredo per creare un effetto pazzesco senza sforzi.
