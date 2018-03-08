Home Gossip Uomini e Donne gossip: Federica Benincà fidanzata con Vittorio Sgarbi?

Uomini e Donne gossip: Federica Benincà fidanzata con Vittorio Sgarbi?

di Redazione 08/03/2018

Federica Benincà nel mirino di Uomini e Donne gossip... Secondo alcuni mi sembrerebbe che l'ex corteggiatrice abbia intrapreso una nuova relazione: Federica Benincà fidanzata con Vittorio Sgarbi? Marco cartasegna e Soleil sorge dopo Federica Benincà L'ultima fase del trono classico fella passata edizione di Uomini e Donne è stata caratterizzata senza ombra di dubbio da un lascia e prendi tra Soleil Sorge e i due tronisti Luca Onestini e Marco Cartasegna. La corteggiatrice italoamericana infine deciso di continuare a corteggiare Luca Onestini intraprendendo una relazione che durata poco più di 5 mesi, successivamente Soleil Sorge Marco Cartasegna hanno riscoperto un sentimento decidendo di intraprendere una relazione d'amore, cosa non è stata gradita Federica Benincà che ha accusato Soleil Sorge di non essere così amica come lei pensava, tanto che recentemente a commentare la storia con Marco Cartasegna e Soleil Sorge è stata la stessa ex corteggiatrice. Dopo un incontro avvenuto in un ambiente di circostanza Federica Benincà ha dichiarato: "Ci siamo rincontrati ultimamente (parlare di Marco cartasegna ndr.) Mi ha detto di essersi vergognato Di avermi aperto le porte di casa sua, onde evitare polemica io ho risposto con ironia". Federica Benincà fidanzata dopo Marco cartasegna? E cosa di queste ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui Federica Benincà ti sei fidanzata dopo la relazione con Marco Cartasegna. Le voci del mondo del gossip Ricordati Uomini e donne vogliono Federica Benincà fidanzata con Vittorio Sgarbi, la conferma di quanto detto arriverebbe da una foto che ritrae la coppia durante un bacio. La notizia, nata inizialmente da Isa e Chia, ha fatto parecchio arrabbiare la Benincà che nell'immediato ha chiarito tutto attraverso alcune Stories su Instagram. L'ex corteggiatrice infatti ha spiegato che il bacio sarebbe frutto di uno scherzo, avvenuto in occasione di una firma copie tenuta da Vittorio Sgarbi circa il suo nuovo libro, evento in cui si era recato in compagnia della madre... Sarà vero o una semplice escamotage per nascondere tutto?

