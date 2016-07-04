Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Jim Morrison: 45 anni fa la morte del carismatico leader dei Doors

Redazione Avatar

di Redazione

04/07/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Jim Morrison, mitico leader dei Doors moriva 45 anni anni fa a Parigi. Era il 3 luglio 1971 quando lo straordinario, eclettico, carismatico e visionario cantautore passò a miglior vita. Jim Morrison aveva solo 27 anni ma ha lasciato un patrimonio grandissimo: le sue parole, il suo modo di essere, il suo fascino hanno segnato un'epoca. Jimmy è il simbolo della rivoluzione culturale degli anni '60. Le parole e l'atteggiamento di Jim Morrison avevano una forte carica seduttiva. Il leader dei Doors ha sempre avuto un forte ascendente su tantissime persone, anche dopo la morte: ne è testimonianza il viavai di persone davanti sua tomba, presso il cimitero parigino di Pere Lachaise. Tantissimi fan di Jim Morrison e dei Doors, ma anche turisti e curiosi, ogni giorno, si recano davanti alla tomba di Jimmy perché il suo carisma è davvero eccezionale. Il minimo per un cantante, scrittore e poeta che 8 anni fa si piazzò alla 47esima posizione della classifica, stilata da Rolling Stone, dei 100 migliori cantanti. E' ancora mistero sulla morte di Jim Morrison, nonostante siano passati oltre 40 anni dalla morte. Qualche tempo fa sconcertò la rivelazione di Marianne Faithful, compagna di un noto spacciatore francese, Jean de Breteuil. La donna disse che Jean si recò nell'appartamento del frontman dei Doors per portargli un po' di droga, quella letale. Dopo quella visita, Jim Morrison venne trovato morto nella sua abitazione. La Faithful conosceva anche Amy Winehouse, altra cantante morta a 27 anni sempre a causa di un'overdose di droga. Una coincidenza o c'è dell'altro dietro? Secondo Marianne, comunque, il decesso di Jim Morrison è stato un incidente:
"Sono sicura che sia stato un incidente. Io non sapevo nulla. Chiunque sia collegato alla morte di questo povero ragazzo ormai è morto. Tranne me".
Jim Morrison si era trasferito a Parigi assieme alla sua compagna, Pamela Courson, e tentava di trovare quella tranquillità che nella sua breve esistenza non aveva mai trovato. Il leader dei Doors era sempre inquieto, in perenne contrasto con se stesso e con il mondo. Fu proprio la Courson a ritrovare Morrison morto nella vasca da bagno della sua abitazione parigina. Se ne sono dette tante sulla morte di Jim Morrison ma resta il fatto che il trapasso del leggendario frontman dei Doors resta avvolto ancora nel mistero. C'è addirittura chi sostiene che Jim sia ancora vivo ed abbia fatto credere di essere morto per sottrarsi ai riflettori, all'eccessiva popolarità che lo aveva rovinato. L'ipotesi più autorevole sulla morte di Jim Morrison, però, quella dell'overdose di eroina. A portare alla star la droga fu Breteuil, pusher anche lui morto per overdose qualche mese dopo il decesso della voce dei Doors.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Parmacotto: amministratori indagati per truffa aggravata

Articolo Successivo

Burro rivalutato da studiosi americani: elisir contro diabete

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023