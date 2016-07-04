Jim Morrison: 45 anni fa la morte del carismatico leader dei Doors
di Redazione
04/07/2016
"Sono sicura che sia stato un incidente. Io non sapevo nulla. Chiunque sia collegato alla morte di questo povero ragazzo ormai è morto. Tranne me".Jim Morrison si era trasferito a Parigi assieme alla sua compagna, Pamela Courson, e tentava di trovare quella tranquillità che nella sua breve esistenza non aveva mai trovato. Il leader dei Doors era sempre inquieto, in perenne contrasto con se stesso e con il mondo. Fu proprio la Courson a ritrovare Morrison morto nella vasca da bagno della sua abitazione parigina. Se ne sono dette tante sulla morte di Jim Morrison ma resta il fatto che il trapasso del leggendario frontman dei Doors resta avvolto ancora nel mistero. C'è addirittura chi sostiene che Jim sia ancora vivo ed abbia fatto credere di essere morto per sottrarsi ai riflettori, all'eccessiva popolarità che lo aveva rovinato. L'ipotesi più autorevole sulla morte di Jim Morrison, però, quella dell'overdose di eroina. A portare alla star la droga fu Breteuil, pusher anche lui morto per overdose qualche mese dopo il decesso della voce dei Doors.
Redazione
