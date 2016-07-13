Johnny Depp vende casa a Venezia: 10 milioni di euro
di Redazione
13/07/2016
Johnny Depp acquistò Palazzo Donà durante le riprese di "The Tourist"L'annuncio della vendita del prestigioso immobile, a Venezia, è apparso sul noto sito casa.it, specializzato in vendite di immobile. Sull'annuncio non viene menzionato Johnny Depp ma, secondo voci di corridoio, l'attore acquisto la stupenda magione 6 anni fa, quando si recò a Venezia per girare "The Tourist". Johnny rimase folgorato dalla bellezza del palazzetto con vista sul Canal Grande e, non badando a spese, l'acquistò immediatamente. Ora, però, ha deciso di venderlo. Forse gli ricorda la sua ex? Palazzo Donà Sangiantoffetti è una storica residenza veneziana che si articola su 4 piani ed è dotato di 7 camere da letto, 9 bagni, ampi saloni e, ovviamente, di un ascensore interno. Ciliegina sulla torta: l'immobile sontuoso dispone di attracchi privati per le barche. Insomma, una vera e propria reggia nel centro di Venezia. Solo un personaggio che ha disponibilità economiche come Johnny Depp potrà acquistare una casa del genere, non certamente un 'comune mortale'.
Sontuosa magione gli ricorda Amber Heard?Palazzo Donà forse ricorda Amber Heard all'attore. La storia tra i due è finita recentemente, tra l'altro in modo alquanto turbolento. Lei lo ha addirittura denunciato per molestie e violenze, postando sul web foto che la ritraggono con ferite ed ematomi sul volto. Molti ritengono che quella di Amber sia una tattica per 'estorcere' a Depp un'ingente somma di denaro, visto che lui è uno degli attori più ricchi e ricercati di Hollywood. Se ne sono dette tante sulla fine della storia tra Amber Heard e Johnny Depp. Molti tabloid inglesi hanno insinuato che la relazione è naufragata per via del carattere difficile dell'attore che, tra l'altro beve molto alcol, fuma cannabis e non si lava mai. Saranno veramente questi i motivi della rottura?
