Justin Bieber suona pianoforte in hotel Beverly Hills: video spopola

Justin Bieber adora stupire i suoi fan, e non solo mediante i social network. Ormai la popstar canadese è l'idolo di milioni di adolescenti che cercano, ogni giorno, di apprendere notizie riguardanti la sua vita privata e professionale

"Ho sempre amato cantare e suonare la mia musica. Non ho mai copiato nessuno. Amo Michael Jackson e Stevie Wonder e ho visto cosa hanno ottenuto Justin Timberlake e Usher, e volevo avere anch'io una carriera simile... Poco dopo che Scooter mi ebbe notato, ho ricevuto una telefonata in cui mi è stato detto che Usher era rimasto impressionato dai miei video, così come Justin Timberlake".

"La musica è la mia più grande passione. Voglio essere un artista vero e voglio essere unico nel mio genere. Voglio che la mia musica sia rispettata e che le persone parlino di questa piuttosto che di tutte le cose stupide che ho fatto".

Recentemente Justin ha trascorso una vacanza ad Anguilla con la sua nuova fiamma,, e al ritorno ha soggiornato un po' presso l'Hotel Montage di Beverly Hills. Ebbene, mentre si trovava nel ristorante dell'albergo, Justin ha deliziato i presenti con una breve ed originale performance live. L'artista ha eseguito(brano di Beethoven) al pianoforte. I presenti hanno immortalato Justin e il video, in pochi minuti, è balzato sul web ed ha iniziato ad incassare 'like'. Justin, dunque, ha dimostrato di saper suonare perfettamente anche il. Gli astanti sono rimasti a bocca aperta ed hanno applaudito al termine della performance live. E' proprio un uomo da sposare Justin; ecco perché la fidanzata Hailey se lo tiene stretto. Bieber sta facendo parlare di sé, nelle ultime ore, anche per il suo. Il cantante, infatti, ha pubblicato suuno scatto che lo ritrae appena uscito dalla palestra con capelli color lilla. Evidentemente Justin vuol seguire la moda del momento. E' certo che tale nuance piacerà molto all'amica e collega Ariana Grande. E' un momento straordinario, dunque, per la popstar canadese, sia sul versante privato che professionale. L'ultimo disco "Purpose" sta andando alla grande, piazzato nelle prime posizioni delle classifiche mondiali. Justin ha affermato, di recente, sul suo stile:Bieber deve senza dubbio il suo successo a Scooter Braun, suo attuale manager, che si interessò a lui dopo aver osservato diversi video pubblicati su YouTube. Justin ha più volte sottolineato che laè la sua vita: