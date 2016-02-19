Kanye West: Debiti per 53 Milioni di Dollari, Appello a Mark Zuckerberg e Larry Page
di Redazione
19/02/2016
Kanye West ha molti debiti. Secondo Vanity Fair Usa, a causa dei numerosi investimenti nel mondo della moda l'artista americano avrebbe collezionato debiti per 53 milioni di dollariNegli ultimi giorni non si fa altro che parlare dei debiti del rapper che, a causa della moda, ha dilapidato tutto il suo patrimonio. I problemi economici sono stati ventilati dallo stesso Kanye su Twitter. Per Vanity Fair, però, l'annuncio dell'artista non è una mera trovata per pubblicizzare il suo ultimo disco ma una vera richiesta di aiuto, visto che i debiti accumulati sono veramente tanti. A rovinare West sarebbe stata la sua passione per la moda, che gli avrebbe sottratto molto tempo e denaro. Tutti sanno che il rapper ha il pallino per la moda che, però, alla lunga gli ha creato più di qualche problema. Diversi progetti, come la linea d'alta moda femminile, denominata proprio Kanye West, sono naufragati prima ancora di essere realizzati. La moda non è la musica. Kanye ha poca esperienza nel campo del fashion ed ha pagato a caro prezzo la sua imperizia. Proprio nel giorno di San Valentino Kanye scrisse su Twitter:
"Scrivo questo a voi, miei fratelli, quando ancora ho debiti per 53 milioni di dollari. Per favore, pregate affinché io possa superare questo brutto momento".Una notizia del genere fa indubbiamente sussultare, visto che, fino a poco tempo fa, Kanye era uno degli uomini più ricchi d'America. Senza contare che è sposato con la celebre star dei reality Kim Kardashian, donna estremamente ricca. Sembra strano che il rapper si sia ridotto in condizioni del genere. Fatto sta che adesso l'artista, per saldare presto i suoi debiti, è arrivato a chiedere una donazione addirittura a Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Facebook, e a Larry Page, co-fondatore di Google.
"Tutti voi, tizia a San Francisco, ascoltate musica rap nelle vostre case ma non aiutate i veri artisti", ha twittato West, riferendosi i magnati californiani.
