Kate Middleton: abito giallo a Wimbledon, bianco al Museo di Storia naturale
di Redazione
07/07/2016
Kate Middleton, nonostante sia un membro a tutti gli effetti della casa reale inglese, è una persona semplice. Spesso la duchessa di Cambridge appare in pubblico con abiti belli ma alquanto frugali per il suo ruolo. Non dimentichiamoci che è la moglie del principe William!
Kate Middleton madrina del torneo di WimbledonTutti l'attendevano a Wimbledon, in occasione dell'inaugurazione del torneo, e alla fine Kate Middleton è arrivata. La duchessa di Cambridge indossava un tubino giallo durante le partite di seminale femminile, simile a quello indossato diverse settimane fa. Kate, del resto, non è nuova ad indossare più volte gli stessi vestiti, proprio come tutti i 'comuni mortali'. Sembra quasi che la moglie del principe William dimentichi spesso di far parte della casa reale inglese. Dall'anno scorso, Kate Middleton è la madrina dell'England Lawn Tennis e Croquet, il prestigioso circolo dove si svolge il torneo di Wimbledon. Ad assegnarle l'importante ruolo è stata nientemeno che la Regina Elisabetta II. E' stata proprio quest'ultima a svolgere tale funzione per 64 anni. Non solo giallo. Kate Middleton ama sfoggiare anche vestiti bianchi: l'aveva fatto un mese fa, durante la sfilata "Trooping The Colour" a Buckingham Palace, e l'ha fatto ultimamente al Museo di Storia naturale di Londra. Kate si è mostrata con un bel vestito chiaro, solare, in occasione della consegna del premio Art Fund Museum 2016. L'abito, secondo voci di corridoio, è firmato dalla stilista britannica ma di origini brasiliane Barbara Casasola. Il costo? 1580 sterline.
Duchessa di Cambridge conferma trend delle spalle scoperteI presenti e i fotografi sono rimasti folgorati dal vestito bianco, decisamente alla moda, con cui la Middleton si è presentata al Museo di Storia naturale di Londra. Kate aveva le spalle scoperte ed era molto disinvolta, pur sapendo che tutti i riflettori erano su di lei. L'outfit ostentato nelle ultime ore da Kate Middleton comprova che un trend della primavera-estate 2016 è rappresentato dalle spalle scoperte. E' tornata quindi una tendenza lanciata negli anni '60 dalla mitica e splendida Brigitte Bardot.
