Armi incustodite: bimba californiana trova pistola e si uccide

Redazione Avatar

di Redazione

07/07/2016

TITOLO
Un altro tragico episodio che fa tornare alla ribalta la grave problematica delle armi incustodite negli Usa. Una bimba californiana di 3 anni, nelle ultime ore, ha trovato una pistola in casa e si è uccisa.

Un altro dramma figlio della problematica delle armi incustodite

E' successo a Lemoore in California. La piccola era entrata in camera da letto, mentre i genitori si trovavano in un'altra stanza dell'appartamento, ed ha scoperto la pistola. Dopo aver armeggiato un po' con l'arma da fuoco, la piccola si è tolta la vita. Un altro dramma figlio della problematica delle armi incustodite in casa. Pistole, fucili ed altre armi da fuoco devono essere sempre nascoste, soprattutto se ci sono minori in casa. Il drammatico episodio è avvenuto sabato scorso. La madre della bimba ha rivelato di aver sentito un forte rumore provenire da un'altra stanza: quando ha aperto la porta ha scoperto la figlia per terra, con una vistosa lesione alla testa. Nessuno, finora, è stato messo in manette ma sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta per comportamento negligente che ha causato la morte di una bimba californiana. L'investigatore Matthew Smith ha dichiarato:
"Credo che la tragedia poteva essere evitata".
La piccola californiana, dunque, si poteva salvare se solo quella pistola fosse stata tenuta al sicuro. Qualche settimana fa, un bimbo di 4 anni dell'Iowa si è ucciso con una pistola scoperta in casa: un'altra vittima di armi incustodite.

Troppe vittime negli Usa per armi incustodite in casa

Il presidente degli Usa, Barak Obama, ha più volte affermato che bisogna rendere più rigida la normativa sul possesso delle armi per evitare altre tragedie. L'anno scorso, negli Usa, sono morti molti bimbi per colpa delle armi incustodite.  Nelle ultime ore si è riacceso, negli Usa, il dibattito sulla facilità con cui, molti bimbi americani riescono a reperire armi da fuoco. Ciò è allarmante perché, se un bimbo brandisce una pistola, la tragedia è assicurata, o quasi. Episodi come quello avvenuto in California non possono non lasciare sconvolti.
