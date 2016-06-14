Katy Perry e Miranda Kerr: pace fatta, selfie nel backstage sfilata Moschino

"L'album? Diciamo che ci sto lavorando davvero molto. Poi l'anno prossimo andrò in tour in tutto il mondo".

"E' la mia ispirazione, sono davvero orgogliosa di lui".

Pace fatta tra Miranda Kerr e Katy Perry. La cantante e la modella hanno postato uno scatto che le ritrae insieme, sorridenti, nel backstage di una sfilata di Moschino, a Los Angeles. Giravano pettegolezzi, negli ultimi tempi, ditra le due. La foto, invece, smentisce ogni rumor. Si vociferava che Miranda fosse gelosa del fatto che suo figlio Flynn ha instaurato un ottimo rapporto con la nuova e celebre fidanzata del papà (Orlando Bloom).. Quest'ultima, a sua volta, ha ritrovato la pace e il sorriso da quando si è fidanzata col magnateKaty Perry sta vivendo un periodo stupendo sia sul versante professionale che personale: è felicemente fidanzata con l'attore Orlando Bloom, ex di Miranda Kerr, e sta lavorando al suo nuovo disco. Non si sa ancora quando uscirà la nuova 'fatica' della Perry ma è certo che. Katy, durante la sua ospitata all'ultima edizione del Festival di Cannes, ha detto riguardo al suo prossimo disco:https://youtu.be/vsH1ttfSWos Dopo un primo periodo in cui hanno voluto tenere nascosta la loro relazione, Orlando Bloom e Katy Perry sono usciti allo scoperto: i due si amano e trascorrono molto tempo insieme. Sia la cantante che l'attore si sono lasciati storie fallimentari alle spalle:; lui, come detto, con Miranda Kerr. La coppia è stata immortalata molte volte negli ultimi tempi. A marzo, Orlando e Katy si sono concessi una rilassante vacanza allelo testimoniano molti scatti pubblicati da celebri magazine di gossip e da diversi siti gossippari. L'attore e la cantante californiana sono stati immortalati insieme anche alo scorso maggio, mentre si scambiano teneri baci. Foto che smentiscono il presunto flirt tra l'attore e Selena Gomez, bollato dalla stessa Katy come mero chiacchiericcio per fare audience. La cantante, infatti, invitò i gossippari a non scrivere idiozie riguardo alla vita di Bloom, e piuttosto riportare notizie sulle sue innumerevoli attività filantropiche., durante il party del Golden Globe. Secondo alcune fonti vicine all'attore, Katy Perry ha ammaliato Orlando con le suequelle che invece non ha Miranda Kerr, modella molto esile. Dalle foto pubblicate recentemente (quelle che mostrano l'attore e la cantante insieme alle Hawaii) infatti si notano le curve 'esplosive' della Perry; del resto, quest'ultima non è una modella e può permettersi anche di avere una, o no? Orlando Bloom è separato da Miranda Kerr da due anni ma. Miranda ha ritrovato l'amore ma ha evidenziato più volte che la cosa a cui tiene di più al mondo è Flynn, bimbo nato nel 2011. Recentemente, la Kerr ha detto di suo figlio: