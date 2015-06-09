Kieran Sorkin corona sogno: portare occhiali, non aveva orecchie

Kieran Sorkin, fino a poco tempo fa, non poteva indossare gli occhiali. Il motivo? Era affetto, dalla nascita, da microzia: patologia caratterizzata dallo scarso sviluppo dei padiglioni auricolari.

Il bimbo, 9 anni, sognava di indossare un paio di occhiali come i suoi coetanei e, alla fine, un gruppo di chirurghi inglesi ha permesso di coronare il suo sogno. Dopo un delicato intervento, Kieran è tornato a sorridere: ora è un bimbo normale, con orecchie normali. In sostanza, i chirurghi hanno ricostruito le orecchie del bimbo avvalendosi della cartilagine delle sue costole. I nuovi padiglioni auricolari sono stati ricoperti con la pelle del cuoio capelluto.