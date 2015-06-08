Fiorentina, Della Valle annuncia esonero Montella: Paulo Sousa prossimo ct?

Vincenzo Montella non è più l'allenatore della Fiorentina. Lo hanno reso noto i Della Valle mediante il seguente comunicato: "E' venuto meno il rapporto fiduciario".

Il club viola ha sottolineato che si sarebbe aspettato un atteggiamento più limpido da Montella nei confronti della squadra, della società e dei tifosi. Non sarà facile, ora, per la Fiorentina trovare un altro ct. In pole position ci sono Paulo Sousa e Roberto Donadoni. Recondita, invece, la possibilità di rivedere con la maglia viola Luciano Spalletti.