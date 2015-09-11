11 settembre, Stati Uniti d'America ricordano attentati Torri Gemelle
11/09/2015
11 settembre 2001-11 settembre 2015. Sono passati 14 anni da quel luttuoso 11 settembre 2001, quando le Torri Gemelle, a New York, vennero attaccate dagli estremisti islamici. Tante vittime, tanto doloreOggi sono in programma, a New York, molti eventi per commemorazione quella brutta pagina della storia. Gli Stati Uniti d'America vennero colpiti al cuore, così come tutto l'Occidente. E' impossibile dimenticare gli attentati di 14 anni fa a New York e bisogna tenere in mente che la minaccia degli estremisti islamici è sempre dietro l'angolo. Molti siti web americani potrebbero venire hackerati dai miliziani dell'Isis in occasione delle celebrazioni per ricordare gli attentati dell'11 settembre. Rita Kats, direttrice di Site, ha scritto su Twitter: "Twitter invasa da post filo-Isis che minacciano un grande attacco contro i siti web americani con l'avvicinarsi dell'11 settembre". Il presidente Usa Barack Obama visiterà oggi Fort Meade e resterà in silenzio un minuto per ricordare tutte le vittime dell'attentato al World Trade Center. Eventi per ricordare le vittime sono stati organizzati in tutti gli States, dal Connecticut alla Florida.
