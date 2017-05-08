Home Anticipazioni Uomini e Donne La scelta di Luca a Uomini e Donne è Soleil

di Redazione 08/05/2017

Sembrava tutto pronto per la scelta di Luca Onestini e invece le ultime anticipazioni di Uomini e Donne dicono che i fans dovranno aspettare ancora. Il tronista più longevo nella lunga stagione del dating show di Maria De Filippi infatti ha annunciato di essere pronto per andarsene con una delle sue corteggiatrici, ma la data che in un primo tempo era stata indicata come quella possibile per la registrazione del Trono Classico decisiva non va bene. Il 10 maggio infatti, giorno che è anche quello del compleanno di Giulia Latini, è stata programmata una registrazione speciale di Verissimo per lanciare la finalissima di Amici 16 e quindi la scelta di Luca slitterà almeno fino all'11 o al 12 maggio. Un ritardo che però non dovrebbe cambiare nulla nella testa del tronista bolognese. Come svelano infatti le ultime anticipazioni di UeD la grandissima favorita per la scelta appare Soleil Sorgé, l'affascinante modella italo-americana che fin dalle prime puntata del trono di Onestini ha attirato la sua attenzione. Dopo il grande trasposto iniziale sembrava che il tronista si fosse molto raffreddato nei suoi confronti, ma probabilmente doveva soltanto capire se i suoi sentimenti erano veri e se ci poteva essere un futuro insieme. Così dopo essersi dedicato a Cecilia Zagarrigo con un'ultima esterna molto lunga, come confermano le ultime news di Uomini e Donne, Luca nei giorni scorsi ha anche registrato l'esterna finale con Soleil. E secondo quanto anticipa Il Vicolo delle News i due ragazzi si sono visti nel centro storico di Roma ma sono rimasti insieme molto poco. Un segnale, secondo molti, che ormai il tronista ha tutti gli elementi utili ed è pronto. Cecilia e Giulia si dovranno rassegnare?

